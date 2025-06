Graciele Lacerda fala sobre interromper amamentação da filha: “Não saía tanto leite” Influenciadora fitness compartilha experiência com a primeira filha após nascimento prematuro O conteúdo Graciele Lacerda fala sobre... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h57 ) twitter

Graciele e Clara (Foto: Reprodução) Feed TV

Graciele Lacerda, de 43 anos, abriu o coração nas redes sociais sobre os desafios enfrentados no processo de amamentação da filha Clara, fruto do relacionamento com Zezé Di Camargo, de 62 anos. A bebê, que nasceu prematura no Natal de 2024, enfrentou algumas dificuldades iniciais de desenvolvimento.

Para saber mais sobre a experiência de Graciele e os desafios da amamentação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

