Gracyanne Barbosa rebate comentário de que está solteira porque faz dieta Influenciadora fitness ironiza comentário nas redes sociais e destaca benefícios da alimentação saudável para além da estética Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/07/2025 - 15h17 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h17 )

Gracyanne Barbosa (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta quarta-feira (30), Gracyanne Barbosa, de 41 anos, respondeu publicamente a uma crítica recebida em uma publicação no Instagram, onde um internauta atribuiu a vida amorosa de Gracyanne Barbosa ao comprometimento com a dieta. O comentário dizia: “Homem nenhum merece uma mulher com uma marmita na mão 24 horas”. A resposta foi feita com bom humor e acompanhada da imagem de uma marmita com ovos cozidos.

Para saber mais sobre a resposta de Gracyanne e sua visão sobre alimentação e estilo de vida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

