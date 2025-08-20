Gracyanne Barbosa revela desejo inusitado após emagrecer Musa fitness compartilha metas de emagrecimento Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/08/2025 - 14h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h40 ) twitter

Gracyanne Barbosa (Foto Instagram) Feed TV

Na terça-feira, Gracyanne Barbosa, de 41 anos, anunciou nas redes sociais que está em processo de emagrecimento e já conseguiu perder 4 kg. A musa fitness explicou os motivos da mudança de rotina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa nova fase da Gracyanne!

