Gracyanne Barbosa revela que Belo está dificultando o divórcio Influenciadora diz que divórcio segue em processo litigioso por falta de acordo com o cantor Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gracyanne Barbosa e Belo (Foto: Instagram) Feed TV

Gracyanne Barbosa revelou no dia 2 de agosto que seu casamento com o cantor Belo ainda não foi oficialmente encerrado. Mesmo com a separação anunciada há mais de um ano, o processo de divórcio segue na Justiça e de forma litigiosa, sem acordo entre as partes. A informação foi confirmada em entrevista concedida por ela ao portal LeoDias.

Para mais detalhes sobre essa situação complicada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Brunna Gonçalves desabafa sobre mudanças no corpo após a gravidez

Isis Valverde fala sobre última conversa entre ela e o pai: “Não precisa mais de mim”

Marina Ruy Barbosa abre o jogo após boatos de fim do noivado: ‘Cansativo’