Grávida, suposta affair de Neymar descobre sexo do bebê; saiba qual é Influenciadora, que ganhou notoriedade após ser apontada como affair de Neymar Jr., espera uma menina e desabafa sobre rumores que... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Any Awuada e Neymar (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Neste domingo (22), Nayara Macedo — mais conhecida nas redes sociais como Any Awuada — usou seu perfil no Instagram para compartilhar um momento especial: a revelação do sexo de seu bebê. Em um vídeo publicado na plataforma, a influenciadora aparece ao lado da filha, cortando um bolo recheado. A cor rosa no interior da sobremesa confirmou que ela está grávida de outra menina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Lexa desabafa sobre luto pela filha: “Fiquei muito triste com Deus”

Filha de Leandro relembra os 27 anos da morte do pai com homenagem emocionante

Sammy sofre acidente durante salto de paraquedas e precisa passar por cirurgia; saiba detalhes