Gretchen retruca Luana Piovani após deboche da atriz: "Não tem argumento" A cantora Gretchen respondeu publicamente nesta quinta-feira, 8 de agosto, aos comentários feitos por Luana Piovani, reacendendo a... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h38 )

Luana Piovani e Gretchen (Foto: Redes Sociais) Feed TV

A cantora Gretchen respondeu publicamente nesta quinta-feira, 8 de agosto, aos comentários feitos por Luana Piovani, reacendendo a polêmica que começou após declarações controversas da atriz sobre o comportamento masculino em relacionamentos. A resposta veio depois que seguidores pediram que Luana desse uma “lapada” na cantora, conhecida por não fugir de embates.

Para saber mais sobre essa troca de farpas entre as duas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

