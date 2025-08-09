Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Gretchen retruca Luana Piovani após deboche da atriz: “Não tem argumento”

A cantora Gretchen respondeu publicamente nesta quinta-feira, 8 de agosto, aos comentários feitos por Luana Piovani, reacendendo a ...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Gretchen e Luana Piovani (Foto: Instagram) Feed TV

A cantora Gretchen respondeu publicamente nesta quinta-feira, 8 de agosto, aos comentários feitos por Luana Piovani, reacendendo a polêmica que começou após declarações controversas da atriz sobre o comportamento masculino em relacionamentos. A resposta veio logo depois que seguidores pediram que Luana desse uma “lapada” na cantora, conhecida por não fugir de embates.

Para saber mais sobre essa troca de farpas entre as duas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.