Gustavo Mioto revela motivo sobre unfollow em Ana Castela e fala sobre os rumores de Zé Felipe

Cantor esclarece motivo de unfollow e reflete sobre vida pública

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Gustavo Mioto e Ana Castela (Foto Instagram) Feed TV

Na noite da última quinta-feira (21), Gustavo Mioto, de 28 anos, comentou sobre sua vida pessoal durante a festa de João Silva, de 21. Recentemente no centro das atenções após dar um unfollow na ex-namorada Ana Castela, de 21, ele explicou que a decisão marcou o fim do relacionamento e simbolizou um ponto final na história entre os dois.

