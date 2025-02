Hariany Almeida sofre complicação após cirurgia nos seios: ‘Abriu uns pontos’ Influenciadora exagerou nos esforços físicos durante viagem e precisará de avaliação médica O conteúdo Hariany Almeida sofre complicação... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h08 ) twitter

Hariany (Foto Reprodução Redes Sociais)

Hariany Almeida usou as redes sociais para relatar um imprevisto em sua recuperação pós-cirúrgica. Durante uma viagem à Fazenda Talismã, propriedade da família do cantor Leonardo, a influenciadora acabou ultrapassando os limites físicos recomendados e teve complicações após um procedimento estético nos seios.

Para saber mais sobre a situação de Hariany e como ela está lidando com as complicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

