Hospital Albert Einstein confirma internação de Faustão

Faustão é internado em São Paulo para tratar infecção na perna

Faustão (Foto: Redes Sociais)

Fausto Silva foi internado na última quarta-feira, dia 6 de agosto, no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Segundo o jornalista Lucas Pasin, a confirmação da internação foi feita pela assessoria do próprio hospital, que informou ainda que a equipe responsável pela comunicação do apresentador divulgará mais detalhes assim que possível.

