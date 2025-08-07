Hospital Albert Einstein confirma internação de Faustão Faustão é internado em São Paulo para tratar infecção na perna Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h18 ) twitter

Faustão (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Fausto Silva foi internado na última quarta-feira, dia 6 de agosto, no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Segundo o jornalista Lucas Pasin, a confirmação da internação foi feita pela assessoria do próprio hospital, que informou ainda que a equipe responsável pela comunicação do apresentador divulgará mais detalhes assim que possível.

