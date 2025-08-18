Hospital atualiza estado de saúde de Faustão: “Deixou a UTI” Faustão deixa a UTI e continua recuperação no Einstein Hospital Israelita

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quarta-feira, 13 de agosto, segundo boletim médico divulgado pelo Einstein Hospital Israelita.

