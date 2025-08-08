Hospital onde Faustão está internado não prevê novo boletim, mas melhora é ventilada Apresentador passou por dois transplantes e familiares mantêm discrição sobre estado de saúde Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 12h18 ) twitter

Faustão (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta sexta-feira (8), o jornalista Rick Souza atualizou informações sobre a internação do apresentador Fausto Silva, o Faustão, durante programa no canal de Paulo Mathias. Faustão está internado desde 21 de maio no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passou recentemente por dois transplantes, um de fígado e um retransplante renal.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas atualizações sobre a saúde do apresentador!

