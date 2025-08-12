Logo R7.com
Hytalo Santos no olho do furacão: polêmicas recentes e antigas do influenciador paraibano

Vídeo viral denuncia exploração de menores e relembra episódios que marcaram a carreira do digital influencer

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Hytalo Santos (Foto: Instagram) Feed TV

Na quarta-feira, dia 6, um vídeo de quase uma hora publicado pelo youtuber Felca tomou conta das redes sociais. Com mais de 31 milhões de visualizações, o conteúdo denuncia a adultização e exploração de menores na produção de vídeos online, mencionando diversos casos, entre eles o do influenciador digital paraibano Hytalo Santos.

