Hytalo Santos no olho do furacão: polêmicas recentes e antigas do influenciador paraibano Vídeo viral denuncia exploração de menores e relembra episódios que marcaram a carreira do digital influencer Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hytalo Santos (Foto: Instagram) Feed TV

Na quarta-feira, dia 6, um vídeo de quase uma hora publicado pelo youtuber Felca tomou conta das redes sociais. Com mais de 31 milhões de visualizações, o conteúdo denuncia a adultização e exploração de menores na produção de vídeos online, mencionando diversos casos, entre eles o do influenciador digital paraibano Hytalo Santos.

Para saber mais sobre as polêmicas que cercam Hytalo Santos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Felca já viralizou testando base de Virginia Fonseca; veja

Ator de ‘Meninas Malvadas’ revela condição do marido que ‘torna impossível’ comer sem vomitar

Marjorie Estiano faz rara aparição com namorado discreto; saiba quem é