Hytalo Santos no olho do furacão: polêmicas recentes e antigas do influenciador paraibano
Vídeo viral denuncia exploração de menores e relembra episódios que marcaram a carreira do digital influencer
Na quarta-feira, dia 6, um vídeo de quase uma hora publicado pelo youtuber Felca tomou conta das redes sociais. Com mais de 31 milhões de visualizações, o conteúdo denuncia a adultização e exploração de menores na produção de vídeos online, mencionando diversos casos, entre eles o do influenciador digital paraibano Hytalo Santos.
Na quarta-feira, dia 6, um vídeo de quase uma hora publicado pelo youtuber Felca tomou conta das redes sociais. Com mais de 31 milhões de visualizações, o conteúdo denuncia a adultização e exploração de menores na produção de vídeos online, mencionando diversos casos, entre eles o do influenciador digital paraibano Hytalo Santos.
Para saber mais sobre as polêmicas que cercam Hytalo Santos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para saber mais sobre as polêmicas que cercam Hytalo Santos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: