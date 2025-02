Idosa de Goiás perde R$ 150 mil em golpe ao acreditar em romance com Elon Musk Vítima fez diversos empréstimos para enviar dinheiro ao golpista que se passava pelo bilionário O conteúdo Idosa de Goiás perde R$... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h27 ) twitter

Uma idosa de 69 anos, moradora de Formosa, Goiás, teve um prejuízo de mais de R$ 150 mil ao cair no golpe do falso namoro. Acreditando que estava em um relacionamento com o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, a vítima fez diversos empréstimos para enviar dinheiro ao suposto empresário.

Saiba mais sobre essa história impressionante e os detalhes do golpe no nosso parceiro Feed TV.

