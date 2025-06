Inchada pela gravidez, Rafa Kalimann passa sufoco com bota a vácuo Influenciadora compartilhou dificuldade para tirar acessório: “Não tenho força mais” O conteúdo Inchada pela gravidez, Rafa Kalimann... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafa Kalimann (Foto: Instagram) Feed TV

Rafa Kalimann, de 32 anos, usou os stories do Instagram na madrugada desta quarta-feira (18) para relatar um momento de tensão e desconforto por conta de uma bota a vácuo. Grávida do primeiro filho com o cantor Nattan, de 26 anos, a influenciadora contou que não conseguiu tirar o calçado sozinha devido ao inchaço típico da gestação, o que preocupou seguidores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

João Guilherme reage a vídeo de Zé Felipe com provocação de cropped e comenta sobre parte do corpo do irmão

Nicole Bahls abre as portas de sua mansão e surpreende com estilo de vida no interior do Rio

Erin Moriarty, atriz de The Boys revela diagnóstico de doença autoimune