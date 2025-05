Influenciador invade mansão de Madonna e encontra a cantora: “Me deparei sozinho na casa dela” Lyas viraliza ao mostrar detalhes da luxuosa casa de US$ 32,5 milhões da Rainha do Pop em Nova York durante o MET Gala 2025. O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/05/2025 - 13h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Madonna (Foto: Reprodução) Feed TV

O influenciador Lyas surpreendeu a internet ao divulgar um vídeo inédito em que aparece explorando a casa de ninguém menos que Madonna. A mansão, localizada no Upper East Side, em Manhattan, é avaliada em cerca de US$ 32,5 milhões (aproximadamente R$ 165,75 milhões) e é repleta de itens pessoais da artista: prêmios, quadros, livros e instrumentos musicais que contam a história da Rainha do Pop.

Não perca a chance de saber todos os detalhes desse encontro inusitado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Netinho de Paula relembra estratégia de Belo no início da carreira: “Queria matar ele”

Justiça condena Carlinhos Maia a pagar R$ 200 mil por piada com imagem de homem com má formação

Fiuk desabafa nas redes sobre medo de se apaixonar novamente