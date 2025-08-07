Logo R7.com
Influenciador Maumau é preso após polícia encontrar arma em sua casa

Prisão aconteceu durante investigação da Operação Desfortuna, que mira esquema de jogos de azar com envolvimento de outros nomes conhecidos...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Maumau (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na manhã desta quinta-feira, 7 de agosto, o influenciador digital Maurício Martins Júnior, conhecido como Maumau, foi preso em casa depois que policiais civis encontraram uma arma calibre 38 no local. A prisão aconteceu no contexto da Operação Desfortuna, que investiga a atuação de criadores de conteúdo na promoção de jogos de azar por meio das redes sociais.

Para mais detalhes sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

