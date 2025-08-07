Influenciador Maumau é preso após polícia encontrar arma em sua casa
Prisão aconteceu durante investigação da Operação Desfortuna, que mira esquema de jogos de azar com envolvimento de outros nomes conhecidos...
Na manhã desta quinta-feira, 7 de agosto, o influenciador digital Maurício Martins Júnior, conhecido como Maumau, foi preso em casa depois que policiais civis encontraram uma arma calibre 38 no local. A prisão aconteceu no contexto da Operação Desfortuna, que investiga a atuação de criadores de conteúdo na promoção de jogos de azar por meio das redes sociais.
Para mais detalhes sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
