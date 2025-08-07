Influenciador Maumau é preso após polícia encontrar arma em sua casa Prisão aconteceu durante investigação da Operação Desfortuna, que mira esquema de jogos de azar com envolvimento de outros nomes conhecidos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h39 ) twitter

Maumau (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na manhã desta quinta-feira, 7 de agosto, o influenciador digital Maurício Martins Júnior, conhecido como Maumau, foi preso em casa depois que policiais civis encontraram uma arma calibre 38 no local. A prisão aconteceu no contexto da Operação Desfortuna, que investiga a atuação de criadores de conteúdo na promoção de jogos de azar por meio das redes sociais.

