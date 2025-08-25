Logo R7.com
Irmã de Davi Brito ignora imprensa e vestido rasga na porta de delegacia; veja

Influenciadora é investigada por suposta ligação com jogos de azar, publicidade enganosa e lavagem de dinheiro

Na segunda-feira, 25 de agosto, a influenciadora Raquel Brito prestou depoimento em uma delegacia de Salvador. A irmã de Davi Brito é alvo de investigação por possível envolvimento com o chamado jogo do Tigrinho, além de suspeitas de publicidade enganosa e lavagem de dinheiro.

Para mais detalhes sobre essa situação inusitada e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

