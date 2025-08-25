Irmã de Davi Brito ignora imprensa e vestido rasga na porta de delegacia; veja Influenciadora é investigada por suposta ligação com jogos de azar, publicidade enganosa e lavagem de dinheiro Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Davi Brito e Raquel Brito (Foto Redes Sociais) Feed TV

Na segunda-feira, 25 de agosto, a influenciadora Raquel Brito prestou depoimento em uma delegacia de Salvador. A irmã de Davi Brito é alvo de investigação por possível envolvimento com o chamado jogo do Tigrinho, além de suspeitas de publicidade enganosa e lavagem de dinheiro.

Para mais detalhes sobre essa situação inusitada e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Viih Tube abre o jogo sobre só uma babá usar máscara com seus filhos

Douglas Silva responde internauta que o acusou de ‘pedir esmola’: ‘Tenho casas’

Poliana Rocha reage e comenta em fotos de Virginia em Barretos