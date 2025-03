Isabel Veloso compartilha momento com Arthur e reflete sobre desafios de saúde Após complicações de saúde e cirurgia recente, influenciadora emociona seguidores com registro de seu filho e mensagem de superação... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 04/03/2025 - 13h07 ) twitter

Isabel Veloso (Foto Reprodução Redes Sociais)

Isabel Veloso, influenciadora de 18 anos, emocionou seus seguidores ao publicar uma nova foto de seu filho, Arthur, de quase dois meses, em seu perfil no Instagram. O registro, feito durante um passeio no parque, mostra o bebê dormindo tranquilo no carrinho enquanto sua mãe observa. Na legenda da imagem, Isabel compartilhou um toque de nostalgia e reflexão: “Memórias que para ele vão passar, mas que em mim ficarão para sempre”.

Para saber mais sobre a emocionante história de Isabel e seus desafios de saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

