Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Isis Valverde faz desabafo sincero sobre a fama: ‘Final ruim’

Atriz apresenta obra com temas pessoais e revela receio com poema que aborda a vida sob os holofotes

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Isis Valverde (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na segunda-feira, 11 de agosto, a atriz Isis Valverde, 39 anos, falou sobre o lançamento de seu segundo livro de poesias, intitulado Vermelho Rubro, que ela descreve como um “recorte de suas humanidades”. Em entrevista ao Caderno 2 do jornal O Estado de S. Paulo, a artista comentou detalhes da obra e abriu o coração sobre aspectos de sua trajetória profissional que inspiraram os textos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre o desabafo de Isis Valverde!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.