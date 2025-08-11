Isis Valverde faz desabafo sincero sobre a fama: ‘Final ruim’ Atriz apresenta obra com temas pessoais e revela receio com poema que aborda a vida sob os holofotes Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h38 ) twitter

Isis Valverde (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na segunda-feira, 11 de agosto, a atriz Isis Valverde, 39 anos, falou sobre o lançamento de seu segundo livro de poesias, intitulado Vermelho Rubro, que ela descreve como um “recorte de suas humanidades”. Em entrevista ao Caderno 2 do jornal O Estado de S. Paulo, a artista comentou detalhes da obra e abriu o coração sobre aspectos de sua trajetória profissional que inspiraram os textos.

