Ivete Sangalo veste jaqueta dada por Paulo Gustavo e desabafa: “Uso quando estou com saudades”

Na terça-feira, 16 de julho, Ivete Sangalo apareceu nas redes sociais para dividir com os seguidores um detalhe especial do look que escolheu para enfrentar o frio em Salvador. A cantora contou que estava vestindo um casaco muito querido, presente do amigo Paulo Gustavo. Em tom descontraído, Ivete brincou sobre o tamanho da peça e o valor afetivo que ela carrega. “Esse casaco é meu, embora enorme. Esse casaco quem me deu foi Paulo Gustavo”, disse.

