Jay North: Carreira e polêmica envolvendo agressão física do ator que morreu aos 73 anos Ator que interpretou Dennis, do clássico “Dennis, o Pimentinha”, morreu após luta contra câncer colorretal O conteúdo Jay North: Carreira... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/04/2025 - 17h08 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jay North (Foto: Instagram)

Jay North, o eterno Dennis do clássico “Dennis, o Pimentinha”, que foi ao ar entre 1959 e e 1963, faleceu no último domingo (6), aos 73 anos, em sua casa em Lake Butter, na Flórida (EUA). De acordo com o site TMZ, a causa da morte foi complicações decorrentes de um câncer colorretal, diagnosticado há alguns anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a vida e a carreira de Jay North!

Leia Mais em Feed TV:

Robert Trebor: Os maiores sucessos e polêmicas do ator falecido aos 71 anos

Equipe de Preta Gil atualiza estado de saúde da cantora: ‘Estável e sendo bem assistida’

Astro Kim Soo-hyun é removido de programa coreano após polêmica com morte de Kim Sae-ron