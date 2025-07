João Guilherme aparece de cueca em vídeo e confessa se sentir ‘uma criança’ Ator compartilhou momento descontraído durante consulta médica e ainda revelou detalhes do resultado obtido em exame O conteúdo João... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h58 ) twitter

João Guilherme (Foto: Instagram) Feed TV

Na tarde desta segunda-feira (8), João Guilherme compartilhou um vídeo nos Stories do Instagram em que aparece em um consultório médico se pesando vestindo apenas uma cueca estampada com o personagem Gengar, de uma famosa franquia. A trilha sonora do vídeo, uma música clássica instrumental, deu um tom ainda mais inusitado ao momento. Veja o registro completo abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa situação inusitada!

