João Guilherme publica fotos do aniversário de Marquezine e vaza clique misterioso: “É a Bruna?” Ator compartilhou registros da festa de 30 anos de Bruna Marquezine e foto com pessoa não identificada levantou teorias entre os fãs... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h59 ) twitter

João Guilherme (Foto: Instagram) Feed TV

Na última segunda-feira (25), João Guilherme, de 23 anos, movimentou as redes sociais ao divulgar fotos do aniversário de Bruna Marquezine, que celebrou 30 anos no início do mês. O ator surgiu em imagens ao lado de MC Daniel, DJ Kaique e Yá Burihan, mas uma foto em especial chamou atenção. No clique, João Guilherme aparece com alguém de costas, mostrando apenas o cabelo, o que gerou especulações sobre a identidade da pessoa.

Para saber mais sobre esse mistério e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

