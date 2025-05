João Silva brilha em Cannes e se prepara para o Grande Prêmio de Mônaco

João Silva está atualmente em Cannes, participando de eventos marcantes no prestigiado festival de cinema. Nesta semana, ele teve a oportunidade de cruzar o tapete vermelho para a estreia do filme “The History of Sound“, dirigido por Oliver Hermanus. O filme, estrelado por Josh O’Connor e Paul Mescal, está na competição oficial do festival, destacando-se entre os lançamentos mais aguardados.

Não perca a chance de saber mais sobre a presença de João Silva em Cannes e sua preparação para o Grande Prêmio de Mônaco, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

