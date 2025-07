Jogadora mais seguida do mundo é criticada por suposta mudança no rosto durante partida Alisha Lehmann, atacante da Juventus, chamou atenção nas redes sociais após internautas apontarem possíveis intervenções estéticas... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/07/2025 - 15h19 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h19 ) twitter

Alisha Lehmann (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta segunda-feira (7), a atleta Alisha Lehmann, da seleção da Suíça, voltou a ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Durante a partida da Eurocopa Feminina contra a Islândia, vencida pela equipe suíça por 2 a 0, o público notou diferenças estéticas no rosto da jogadora, que acumula mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e é considerada a jogadora de futebol mais seguida do mundo.

