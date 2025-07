Jojo Todynho vira ré após recusar acordo em processo por agressão na faculdade Ministério Público do Rio denunciou a cantora após confusão com colega dentro da sala de aula O conteúdo Jojo Todynho vira ré após...

A influenciadora Jojo Todynho foi oficialmente tornada ré em um processo criminal após denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A cantora e influenciadora de 27 anos foi acusada de vias de fato, uma contravenção penal que decorre de um desentendimento físico com uma colega de sala no curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, onde ela cursa o primeiro período.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV: