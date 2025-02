Jornal americano aponta única atriz que pode tirar o Oscar de Fernanda Torres; saiba quem Disputa promete ser a mais acirrada da premiação O conteúdo Jornal americano aponta única atriz que pode tirar o Oscar de Fernanda... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 23/01/2025 - 12h27 ) twitter

Na disputa pelo Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres enfrenta uma adversária de peso: Demi Moore, indicada por seu trabalho em A Substância. Ambas são apontadas como as principais concorrentes da categoria, deixando estrelas como Nicole Kidman (Babygirl) e Angelina Jolie (Maria) fora da lista final.

Não perca a chance de saber mais sobre essa disputa acirrada e as expectativas para a cerimônia do Oscar! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

