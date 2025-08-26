Júlia Rezende fala sobre álbum de estreia e parceria com Whindersson Nunes
Cantora revela processo íntimo na criação de Mundo ao Inverso e comenta trajetória nos realities musicais
Júlia Rezende abriu o coração ao falar sobre sua carreira, o lançamento do álbum Mundo ao Inverso e a parceria com Whindersson Nunes. A cantora, que ganhou notoriedade em realities musicais como o X-Factor Brasil e o The Voice Brasil, hoje aposta em uma fase mais autoral e intimista. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre a trajetória de Júlia! Leia Mais em Feed TV:
