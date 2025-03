Juliana Oliveira confessa que pediu ajuda antes de denúncia de estupro contra Otávio Mesquita Comediante levou o caso ao Ministério Público após não obter resposta da emissora O conteúdo Juliana Oliveira confessa que pediu ajuda... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h26 ) twitter

Otávio Mesquita e Juliana (Foto Reprodução Redes Sociais)

A comediante e ex-assistente de palco do The Noite, Juliana Oliveira, denunciou o apresentador Otávio Mesquita por estupro ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A acusação tem como base uma gravação do programa, exibida em 25 de abril de 2016, na qual Mesquita teria tocado os seios e outras partes íntimas da artista sem seu consentimento, mesmo diante de sua resistência.

