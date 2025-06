Justiça dá 3 dias para influenciadora pagar R$ 500 mil a Bruno Gagliasso e Giovnna Ewbank por racismo contra Titi Após seis anos, influenciadora é condenada a pagar mais de R$ 500 mil por ataques racistas contra a filha do casal O conteúdo Justiça... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h17 ) twitter

Bruno Gagliasso e Giovnna Ewbank e Dayane (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Mais de seis anos após declarações racistas que geraram indignação nacional, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a influenciadora Dayane Alcântara Couto de Andrade, conhecida como Day McCarthy, indenize os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em R$ 503.892,85. A decisão, que consta no Diário Eletrônico da Justiça, estipula um prazo de três dias para que a ré quite o valor ou apresente bens à penhora.

