Justiça mantém condenação de Glória Pires em processo movido por ex-cozinheira Atriz contesta valor de R$ 560 mil e afirma que montante real é de R$ 177 mil, referente a horas extras

Gloria Pires (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro manteve, em segunda instância, a condenação de Glória Pires em um processo movido por sua ex-cozinheira, Denize de Oliveira Bandeira. A decisão foi tomada pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1). No processo, Denize alega que trabalhou por anos na casa da atriz enfrentando longas jornadas, sem pagamento de horas extras e com outros direitos trabalhistas descumpridos.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

