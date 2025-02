Kelly Key fala sobre convites para reality shows e abre o jogo sobre participar de algum Cantora explica motivos para nunca ter aceitado e brinca sobre possível participação O conteúdo Kelly Key fala sobre convites para... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h08 ) twitter

Kelly Key (Foto Reprodução Redes Sociais)

Aos 41 anos, Kelly Key já recebeu inúmeras propostas para participar de reality shows, tanto no Brasil quanto no exterior. No entanto, a cantora nunca aceitou nenhum convite e, em tom bem-humorado, comentou sobre o assunto em seu Instagram nesta quinta-feira (12). “Se eu ganhasse R$ 1 por cada vez que me chamaram para um reality show, eu poderia ter comprado uma ilha”, disse a artista, que divide sua rotina entre Brasil, Portugal e Angola.

Para saber mais sobre a opinião de Kelly Key e suas experiências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

