Key Alves explica escolha do nome da filha e rebate críticas: ‘Não me importa’
Influenciadora explicou a escolha de Rosamaria e afirmou que decisão tem ligação com o sobrenome do companheiro e com a devoção do...
Na terça-feira, 19 de agosto, Key Alves realizou o chá revelação de sua primeira gestação. A influenciadora e jogadora de vôlei descobriu durante a celebração que está à espera de uma menina, que se chamará Rosamaria, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa.
Na terça-feira, 19 de agosto, Key Alves realizou o chá revelação de sua primeira gestação. A influenciadora e jogadora de vôlei descobriu durante a celebração que está à espera de uma menina, que se chamará Rosamaria, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa.
Para saber mais sobre a escolha do nome e as declarações de Key Alves, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para saber mais sobre a escolha do nome e as declarações de Key Alves, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: