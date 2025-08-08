Latino detona Naldo Benny após entrevista polêmica: “Não há argumentos” Declarações durante entrevista reacendem debate sobre influência e reconhecimento no funk e pop brasileiro Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h18 ) twitter

Naldo Benny e Latino (Foto: Instagram) Feed TV

Naldo Benny voltou a ocupar o centro das atenções nas redes sociais após participar do programa De Frente com Blogueirinha, exibido nesta segunda-feira, 4 de agosto. Durante a entrevista, o cantor relembrou episódios marcantes de sua carreira, mas uma fala específica sobre o também cantor Latino acabou gerando grande repercussão.

Para saber mais sobre essa polêmica e a resposta de Latino, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

