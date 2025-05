Latino esclarece ‘revolta’ do filho e exibe conversa: “Demos mais de 8 chances” Em entrevista exclusiva a Paulo Mathias, cantor revela drama familiar envolvendo dependência química do filho e se defende de polêmicas... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/05/2025 - 11h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h16 ) twitter

Latino (Foto: Reprodução) Feed TV

O cantor Latino concedeu uma declaração exclusiva ao jornalista Paulo Mathias, no programa Além da Notícia, transmitido no YouTube. Visivelmente abalado, ele desabafou sobre a conturbada relação com seu filho, Guilherme. “Muito difícil o que tá acontecendo. Olha o nível de loucura que meu filho está. Não está sendo fácil para mim. Só quem tem filho com dependência química para entender a situação que eu estou vivendo”, disse.

