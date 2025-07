Laudo revela causa da morte de Millena Brandão, atriz mirim de 11 anos Millena faleceu após ser internada com sintomas inicialmente atribuídos à dengue Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h38 ) twitter

Millena Brandão (Foto: Instagram) Feed TV

Em 2 de maio, Millena Brandão, atriz mirim de apenas 11 anos, teve sua morte confirmada após enfrentar uma intensa batalha contra um grave problema de saúde. A jovem, que comoveu as redes sociais, foi internada após apresentar sintomas como dores de cabeça severas e mal-estar. A princípio, o diagnóstico era de dengue, mas o quadro rapidamente evoluiu para uma situação crítica. Millena deu entrada no Hospital Geral do Grajaú em estado gravíssimo e, mesmo com todos os esforços médicos, não resistiu.

