Leitura labial revela o que Pedro Pascal disse para Joaquin Phoenix em Cannes Especialista em leitura labial revelou o que Pedro Pascal disse a Joaquin Phoenix ao puxar seu braço no tapete vermelho de Cannes.... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/05/2025 - 16h17 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Joaquin Phoenix e Pedro Pascal (Foto: Instagram) Feed TV

Pedro Pascal e Joaquin Phoenix protagonizaram um momento tenso durante o Festival de Cannes, na estreia do novo filme de Ari Aster, Eddington. Os dois atores estavam no tapete vermelho, cercados por câmeras e vários fãs, quando Pascal interrompeu Phoenix com um gesto inesperado: ele puxou o braço do colega e lhe sussurrou algo no ouvido. O momento viralizou nas redes, mas até agora ninguém sabia exatamente o que havia sido dito, até que um especialista em leitura labial revelou o conteúdo da conversa.

Para saber todos os detalhes desse momento intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca, sofre acidente doméstico: “Tive que correr”

Cirurgia na papada de Leonardo reacende alerta sobre riscos estéticos: “Toda cautela é pouca”

Poliana Rocha esclarece ausência em evento de Virginia Fonseca: “Ela não tem obrigação de me convidar”