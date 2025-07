Leo Lins volta a alfinetar Thais Carla com piada gordofóbica: ‘Dobradura’ Humorista ironizou o corpo da dançarina após show com “piada de calcinha” O conteúdo Leo Lins volta a alfinetar Thais Carla com piada... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/07/2025 - 18h17 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leo Lins e Thais Carla (Foto: Instagram) Feed TV

Na última sexta-feira (4), o humorista Leo Lins voltou a ser alvo de críticas após divulgar um vídeo com conteúdo gordofóbico em seu canal no YouTube. Durante um show recente, Leo Lins fez referência ao corpo da influenciadora e dançarina Thais Carla ao interagir com um fã que dizia dobrar calcinhas como talento. A fala gerou forte repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Além de Sheila Mello e Jacaré, relembre outros romances que marcaram o ‘É o Tchan’

Eduardo Costa surge com novo rosto e gera polêmica na web; veja

Mãe de Neymar passa por rejuvenescimento facial e fica irreconhecível; veja antes e depois