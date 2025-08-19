Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Leonardo admite traições e revela que já foi expulso de casa pela esposa

Sertanejo fala sobre arrependimentos e relembra momentos em que Poliana Rocha o expulsou

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Leonardo e Poliana (Foto: Instagram) Feed TV

Leonardo, de 62 anos, abriu o coração sobre seu relacionamento com Poliana Rocha, de 48, na segunda-feira (18). O sertanejo falou sobre os erros cometidos e o impacto das traições em sua união, detalhando momentos de tensão e arrependimento.

Para saber mais sobre a história de Leonardo e Poliana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.