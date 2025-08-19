Leonardo admite traições e revela que já foi expulso de casa pela esposa
Sertanejo fala sobre arrependimentos e relembra momentos em que Poliana Rocha o expulsou
Leonardo, de 62 anos, abriu o coração sobre seu relacionamento com Poliana Rocha, de 48, na segunda-feira (18). O sertanejo falou sobre os erros cometidos e o impacto das traições em sua união, detalhando momentos de tensão e arrependimento.
