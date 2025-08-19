Leonardo admite traições e revela que já foi expulso de casa pela esposa Sertanejo fala sobre arrependimentos e relembra momentos em que Poliana Rocha o expulsou Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo e Poliana (Foto: Instagram) Feed TV

Leonardo, de 62 anos, abriu o coração sobre seu relacionamento com Poliana Rocha, de 48, na segunda-feira (18). O sertanejo falou sobre os erros cometidos e o impacto das traições em sua união, detalhando momentos de tensão e arrependimento.

Para saber mais sobre a história de Leonardo e Poliana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Vídeo: Jojo Todynho revela nova cirurgia e garante que não vai ‘virar uma LaToya Jackson’

Hospital atualiza estado de saúde de Faustão: “Deixou a UTI”

Leonardo revela sentimento após término de Zé Felipe e Virginia: “Psicológico abaladíssimo”