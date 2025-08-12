Logo R7.com
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Leonardo expõe polêmica sobre Zé Felipe e Virgínia e filho pede corte de fala na entrevista

O cantor sertanejo teria 'falado demais' durante um bate-papo que irá ao ar no próximo dia 18 de agosto

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Virginia, Leonardo e Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

Recentemente, Leonardo revelou uma informação inédita sobre Zé Felipe e Virginia Fonseca. O filho do cantor até pediu para que a fala fosse cortada da entrevista. Entenda os detalhes abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

