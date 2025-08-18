Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Leonardo pede desculpa por deslizes com Poliana Rocha: “Dei trabalho pra ela”

Cantor fala sobre mudanças no casamento e valoriza esposa pela dedicação à família

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Poliana Rocha e Leonardo (Foto: Instagram) Feed TV

Leonardo recordou momentos do passado em que teve atitudes impensadas com Poliana Rocha. Durante a conversa, o cantor revelou que chegou a ser expulso de casa pela esposa, mas destacou que, atualmente, o relacionamento segue em uma fase muito positiva, e aproveitou para agradecer à jornalista por sempre priorizar a família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa história emocionante!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.