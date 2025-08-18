Leonardo pede desculpa por deslizes com Poliana Rocha: “Dei trabalho pra ela” Cantor fala sobre mudanças no casamento e valoriza esposa pela dedicação à família Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/08/2025 - 16h21 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h21 ) twitter

Poliana Rocha e Leonardo (Foto: Instagram) Feed TV

Leonardo recordou momentos do passado em que teve atitudes impensadas com Poliana Rocha. Durante a conversa, o cantor revelou que chegou a ser expulso de casa pela esposa, mas destacou que, atualmente, o relacionamento segue em uma fase muito positiva, e aproveitou para agradecer à jornalista por sempre priorizar a família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa história emocionante!

