Leonardo revela diagnóstico de gastrite e brinca com pausa breve na bebida Cantor contou durante show que precisou suspender o álcool, mas retomou logo após tratamento medicamentoso O conteúdo Leonardo revela... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Durante um show no último domingo (22), o cantor Leonardo surpreendeu o público ao revelar que foi diagnosticado com gastrite. O sertanejo contou que precisou interromper o consumo de bebidas alcoólicas por alguns dias, mas disse que a pausa durou pouco tempo. “Só eu não estou bebendo hoje porque tive uma gastrite”, afirmou o artista, arrancando risadas ao brincar com a situação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Dona Ruth acusa Murilo Huff de nunca pagar pensão a Léo e critica pedido de guarda unilateral

Pedido de guarda de Léo gera unfollow entre Dona Ruth e mãe de Murilo Huff

Última homenagem de Juliana Marins à família emociona após tragédia na Indonésia