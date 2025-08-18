Logo R7.com
Leonardo revela sentimento após término de Zé Felipe e Virginia: “Psicológico abaladíssimo”

Cantor confessa abalo profundo e reflexos físicos diante da notícia inesperada

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Leonardo, Virginia e Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

A separação de Virginia e Zé Felipe pegou todo mundo de surpresa, inclusive, os familiares. O cantor Leonardo afirmou ter sido um dos mais afetados pelo término e revelou que ainda não conseguiu superar o choque. O cantor relatou sentir-se “morto por dentro”, enfrentando noites sem dormir e experiências físicas decorrentes do impacto emocional.

Para saber mais sobre os sentimentos de Leonardo e os detalhes dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

