Leonardo revela sentimento após término de Zé Felipe e Virginia: “Psicológico abaladíssimo”
Cantor confessa abalo profundo e reflexos físicos diante da notícia inesperada
A separação de Virginia e Zé Felipe pegou todo mundo de surpresa, inclusive, os familiares. O cantor Leonardo afirmou ter sido um dos mais afetados pelo término e revelou que ainda não conseguiu superar o choque. O cantor relatou sentir-se “morto por dentro”, enfrentando noites sem dormir e experiências físicas decorrentes do impacto emocional.
A separação de Virginia e Zé Felipe pegou todo mundo de surpresa, inclusive, os familiares. O cantor Leonardo afirmou ter sido um dos mais afetados pelo término e revelou que ainda não conseguiu superar o choque. O cantor relatou sentir-se “morto por dentro”, enfrentando noites sem dormir e experiências físicas decorrentes do impacto emocional.
Para saber mais sobre os sentimentos de Leonardo e os detalhes dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para saber mais sobre os sentimentos de Leonardo e os detalhes dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: