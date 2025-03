Leonardo se derrete pelo neto em momento de carinho registrado por Poliana Rocha Cantor aparece brincando com José Leonardo e demonstra preocupação com a saúde do bebê. O conteúdo Leonardo se derrete pelo neto em... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 03/03/2025 - 13h27 ) twitter

Poliana Rocha e Leonardo (Foto Reprodução Redes Sociais)

Leonardo protagonizou um momento de ternura com seu neto, José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe. O cantor, de 61 anos, foi flagrado na última quarta-feira (26) enquanto brincava e trocava carinhos com o pequeno. A cena foi registrada por Poliana Rocha, esposa do artista e avó da criança, que compartilhou o vídeo em suas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e veja todos os detalhes desse momento especial!

