Leonardo vira réu em ação por difamação e danos morais; saiba detalhes

Leonardo (Foto Reprodução Redes Sociais)

O cantor Leonardo está no centro de uma disputa judicial após ser processado por Jan Nicolau Baaklini, empresário do setor imobiliário. A ação, protocolada em 3 de abril, acusa o sertanejo de difamação e busca reparação por danos morais. O motivo do processo remonta a um episódio de 2006, quando Jan teve seu nome associado a um suposto calote em um evento na cidade de Jaboticabal.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre essa polêmica!

