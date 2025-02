Lexa fala sobre perda da filha e alerta mulheres sobre riscos na gravidez Cantora abre o coração em entrevista ao Fantástico e reforça a importância da atenção aos sintomas da pré-eclâmpsia. O conteúdo Lexa... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 21/02/2025 - 12h08 ) twitter

Lexa (Foto Reprodução Redes Sociais)

Ainda lidando com o luto, Lexa decidiu compartilhar sua dor publicamente para conscientizar outras mulheres sobre os riscos da gravidez. Ao lado do noivo, Ricardo Viana, a cantora concedeu uma entrevista ao Fantástico, que irá ao ar no próximo domingo (23), para falar sobre a perda de sua filha, Sofia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a emocionante história de Lexa.

