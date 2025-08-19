Logo R7.com
Lexa faz tratamento estético para suavizar cicatriz da cesárea; veja

Cantora também aproveitou para cuidar da pele e reduzir marcas de expressão

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Lexa (Foto Instagram) Feed TV

Na terça-feira, 19 de agosto, Lexa decidiu reservar o dia para se dedicar à estética e passou por alguns procedimentos em clínica dermatológica. Entre os cuidados, a cantora de 30 anos optou por um tratamento a laser para clarear a cicatriz da cesariana. Durante o processo, ela registrou o momento em vídeo e comentou que também recorreria a técnicas para suavizar rugas ao redor dos olhos.

