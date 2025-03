Lexa retoma trabalho após a perda da filha e recebe homenagem da equipe Cantora foi surpreendida por funcionários ao dar primeiro passo depois do luto O conteúdo Lexa retoma trabalho após a perda da filha... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 11h26 ) twitter

Lexa (Foto Reproduçao Redes Sociais)

Pouco mais de um mês após a perda de sua primeira filha, Sofia, fruto do casamento com Ricardo Vianna, Lexa retomou suas atividades profissionais nesta quinta-feira (13). A cantora voltou ao escritório e foi recebida com carinho pelos funcionários, que prepararam uma surpresa em meio ao momento difícil que ela enfrenta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre este emocionante recomeço!

