Lívia Andrade relata momentos de tensão em voo com pane: “Comecei a mandar mensagem” Apresentadora descreve em detalhes a emergência a bordo e as mensagens emocionadas que trocou com o irmão. O conteúdo Lívia Andrade... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h17 ) twitter

Lívia Andrade (Foto Reprodução Instagram) Feed TV

Uma pane no trem de pouso de um avião particular deixou a apresentadora Lívia Andrade e outros passageiros em pânico durante um voo que partiu de Pires do Rio, em Goiás, rumo a São Paulo. O incidente aconteceu nesta semana e obrigou a tripulação a realizar uma manobra de emergência antes do pouso.

Para saber mais sobre essa experiência angustiante e a reação de Lívia Andrade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

